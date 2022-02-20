Göçük altında kalan işçi yaralandı

Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TCDD şantiyesindeki göçükte yaralanan Mehmet Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Körfez Şirinyalı Mahallesi, Tayyar Yıldırım Caddesi'ndeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Mehmet Yılmaz, ıslak toprağın kayması sonucu yaşanan göçüğün altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalenin ardından Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR
2022-02-20 14:12:58
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