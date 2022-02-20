Göçük altında kalan işçi yaralandı (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

TCDD şantiyesinde göçük altında kalarak ağır yaralanan Mehmet Yılmaz(38), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-02-20 14:33:20



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