Eşinin eve kilitlediği kadın ve 2 çocuğunu itfaiye çıkardı



Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kendilerini eve kilitlediğini iddia eden D.D. ve 2 çocuğunu, itfaiye ekipleri merdivenle 4´üncü kattaki balkondan alarak çıkardı.

Olay, öğle saatlerinde, Gebze Gaziler Mahallesi 1707. Sokak´ta 4 katlı bir binada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan D.D. boşanma aşamasında olan eşinin kendilerini eve kilitleyip gittiğini iddia etti. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi, itfaiye merdiveniyle 4´üncü kattaki dairenin balkonuna yanaştı. Anne ve 2 çocuğu, itfaiye merdivenine alınarak aşağı indirildi. Anne ve çocukları daha sonra işlemler için polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-02-20 16:49:03



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