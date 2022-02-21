Bariyere çarpıp araçtan düşen sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı



Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, TEM yolu geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyere çarptı. Araçtan düşen sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan B.B. yönetimindeki 41 AGV 946 plakalı hafif ticari, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.B., araçtan fırlayarak yola savruldu. Bu esnada arkadan gelen İ.K.'nın kullandığı 06 BIL 671 plakalı otomobil ise duramayarak, önce yola düşen sürücüye, ardından da hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B.´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araçtaki 1 yaralı ve otomobildeki 3 yaralı ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından B.B.´nin cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR

2022-02-21 03:15:59



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