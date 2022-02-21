Büyükşehir THM Korosu’ndan türkü ziyafeti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde, Anadolu’nun en seçkin türküleri seslendirildi.

THM eğitmeni Nuray Polat Gündoğan’ın şefliğinde konser veren Türk Halk Müziği Korosu, Kocaelilere türkü ziyafeti sundu. Anadolu Türkülerinin seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösteren tüm sanatseverler konser boyunca eserlere eşlik etti. Konser sonunda konservatuvar yönetimi tarafından şef Nuray Polat Gündoğan ve orkestra şefi Mustafa Ginesar’a çiçek takdim edildi.

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