Körfez'de altyapı sonrası asfalt seferberliği başlatıldı

Körfez genelinde altyapı çalışmalarının sona erdiği cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve İSU işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından altyapısı biten bölgeler zaman kaybetmeden asfaltlanarak vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor. Körfez’de yürütülen çalışmaları takip eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu da Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı ve Hızır Reis caddelerinde devam eden asfalta hazırlık, kaldırım ve kavşak yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Söğüt, bölge esnafıyla da sohbet etti. Söğüt, "Zaman kaybetmeden Körfez’in tüm cadde ve sokaklarını hem altyapısıyla hem de üstyapısıyla en iyi şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Hürriyet Bulvarı, ilçemizde yoğun olarak kullanılan bölgelerden biri. Burayı yeni yapılan ve konforlu hale getirdiğimiz İlimtepe Bağlantı yoluyla birbirine bağlayarak en kısa sürede hizmete açacağız. İlimtepe bağlantı yolunu salı günü açmayı planlıyoruz" dedi.

"İlçemizi örnek ilçelerden biri haline getireceğiz"

Yapılacak çalışmalar ile birlikte Körfez’de altyapı problemlerini çözmüş olacaklarını ifade eden Başkan Söğüt, "İnsanlarımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Bu çalışmaları hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve İSU Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Yapılan tüm çalışmaların ardından ilçemizi hem altyapısıyla hem de üstyapısıyla örnek ilçelerden biri haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

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