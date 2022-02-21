Tartıştığı eski ortağını tabancayla vurdu

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde F.K., tartıştığı eski ortağı Erhan Y.'yi tabancayla yaraladı. Erhan Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Tuğra Sokak'ta meydana geldi. Müteahhit Erhan Y. borç meselesi nedeniyle eski ortağı F.K. ile sokak ortasında tartıştı. Çıkan kavgada F.K., tabancayla Erhan Y.'ye peş peşe ateş açtı. Bacağından vurulan Erhan Y. park halindeki bir otomobilin arkasına saklandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Erhan Y.´yi hastaneye götürdü. Polis ekipleri, F.K.´yı olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta tabanca ile birlikte yakaladı. Tabancadan çıkan kurşunlar nedeniyle sokaktaki 3 araç da zarar gördü. Boş kovanlar toplanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2022-02-21 14:06:43



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