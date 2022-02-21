Ambulansı kurtarmaya gelen itfaiye aracı da çamura saplandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hasta taşıyan ambulans çamura saplandı. Bölgeye başka bir ambulans sevk edilirken, kurtarma için gelen itfaiye aracı da çamura battı.
Olay, öğle saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi, Yurt Sokak'ta meydana geldi. S.G.'nin (85) burnunun kanadığını gören çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastayı ambulansa taşıdı. Fakat bir süre sonra ambulans çamura saplandı. Durumun bildirilmesi ile bölgeye başka bir ambulans geldi. S.G., ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada ambulansı kurtarmak için bölgeye gelen itfaiye aracı da çamura saplandı. İtfaiye ekipleri hem kendi araçlarını hem de ambulansı kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Birçok yöntem deneyen itfaiyeciler, iki aracı da kurtardı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-02-21 14:15:46
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