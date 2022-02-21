Tartıştığı eski ortağını tabancayla vurdu (2) 

OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde, F.K.´nın eski ortağı Erhan Y.´yi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı olayın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde F.K.´nın Erhan Y.´ye ateş açtığı, sonrasında Erhan Y. ve yakınlarının F.K.´yı darbettiği görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe KOCAELİ, (DHA)-
2022-02-21 21:13:53
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