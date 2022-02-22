Gebze'de virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi D100 karayolu Eskihisar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feribot yolu istikametine seyreden C.A. idaresindeki 34 CEA 531 plakalı Ford marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen tır vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak çekiciye yüklenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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