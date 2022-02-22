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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde caddede seyir halindeyken sokak arasından çıkan hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osman Gazi Mahallesi Kuştepe Caddesi ile Gazel Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İslam Y. idaresindeki 40 BB 515 plakalı motosiklet ile Gazel Sokak’tan Kuştepe Caddesine çıkan Yusuf A. yönetimindeki 77 ABC 408 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde olan 34 ESC 685 plakalı BMW marka otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kaza sonrasında motosiklet sürücüsü İslam Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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