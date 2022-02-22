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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzci kulüpleri bir araya geldi

İHA

Kocaeli'de faaliyet gösteren 21 izci kulübünün başkan ve kulüp önderleri bir araya geldi. Toplantıda, izcilik branşının kent genelinde yaygınlaştırılması ve kulüplerin sorunları üzerinde duruldu.

İzci kulüpleri bir araya geldi

Kocaeli'de faaliyet gösteren 21 izci kulübünün başkan ve kulüp önderleri bir araya geldi. Toplantıda, izcilik branşının kent genelinde yaygınlaştırılması ve kulüplerin sorunları üzerinde duruldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren 21 izci ve doğa kulüplerinin toplantısına ev sahipliği yaptı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi tarafından Antikkapı Erguvan Toplantı Salonu’nda yapılan etkinliğe geniş bir katılım oldu.
Türkiye İzcilik Federasyonu’nun öncülüğünde her yıl 1522 Şubat tarihleri arasında İzcilik Haftası "İzci Yararlıdır Haftası ve Düşünce Günü" olarak kutlanıyor. Kocaeli izciliğinin gelişimine yön verecek toplantının böyle bir güne denk geldiğini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, toplantıya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.
"İzciliğe önem veriyoruz"
Kocaeli’nin izcilik geleceği masaya yatırılırken, izcilik adına neler yapılacağını dile getiren Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türk İzciliğinin birleştirici misyonu içinde izciliğe destek vermeyi artırarak devam edeceğini, bu konuda kılavuz model gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Yıldırım, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın izciliğe çok önem verdiğini, izcilik ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini vurguladı. Yıldırım, izcilik çalışmaları ile doğa sporları branşlarına önem veren kulüplerle sık sık bir araya gelerek bu sporların gelişmesi adına kulüplerin genel istek ve taleplerini dikkatle dinlediklerini, diriliş kamp alanları ile eklenecek yeni yerlerin izcilik faaliyetlerinde kullanılabilmesi için planlama yaptıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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