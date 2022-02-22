Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnsanlığa yeni buluşlarla, aşılarla, bilişim teknolojileriyle katkı sağlayacak bir nesil yetiştirme gayretindeyiz" dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, Gönül Coğrafyası Okumaları tanıtım programına katıldı. Burada öğrencilere seslenen Büyükakın, "Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’in hocası Şeyh Edebali Hazretleri'nin dediği gibi; 'Geçmişi olmayanın geleceği olmaz' Her zaman söylüyoruz; Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Sadece bizim bildiğimiz coğrafyanın ötesinde bir gönül coğrafyamız var. Ecdadımızla onur ve gurur duyuyoruz. II. Abdülhamit Han’ın ve Fahrettin Paşa’nın hayatlarını okumanızı, araştırmanızı isterim. Tarihimiz boyunca ne kadar büyük insan varsa ilim insanı, devlet adamı, asker, bürokrat her kim varsa hepsi ebedi risalet ışığını almışlar, kendilerine Peygamber Efendimizi rehber edinmişlerdir" şeklinde konuştu.

"Manevi yönümüzü ve bağımızı da güçlendireceğiz"

"İlim Çin'de de olsa gidip alacaksınız" sözünü de hatırlatan Büyükakın, "Böyle düşünen bir ümmetin evlatları olarak ilim ve bilim medeniyeti dünyanın en yeni teknolojilerini yapacak, insanlığa yeni buluşlarla, aşılarla, bilişim teknolojileriyle katkı sağlayacak bir nesil yetiştirme gayretindeyiz. Başta bilimin tüm alanlarında başarılı ve bunun yanında teknolojiyi geliştiren bir millet olarak manevi yönümüzü ve bağımızı da güçlendireceğiz. Eğer bunlardan biri eksik olursa dünyada kan, gözyaşı hakim oluyor. Değerler sistemine bağlı medeniyetimizi örnek alarak hayatımıza öyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

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