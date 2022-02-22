Başkan Aygün, çocuklarla bir araya geldi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde spor yapan çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi.

İçerisinde spor alanları yürüyüş yolları, eğitim ve spor alanları gibi birçok unsuru barındıran Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Aygün, burada spor yapan gençlerle ve aileleriyle buluştu. Gençlere hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aygün, "Kıymetli gençlerimiz Türkiye’mizin yarınlarıdır. Onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yavrularımız için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik merkezlerimizi onlar için oluşturduk. Yakın zamanda Fatih Mahallemizde de bir merkezimizi daha kullanıma sunduk. Bunun yanında tüm mahallelerimizde spor alanları oluşturuyoruz. 17 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bunların bir kısmını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdik. Sahalarını tamamladığımız alanları da yapılacak çevre düzenlemesi sonrasında yakın zaman içerisinde çocuklarımızın hizmetine açacağız" dedi.

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