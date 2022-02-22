Öğrenciler hayvan sevgisini resimlere yansıttı

Gölcük'te "Öğrenciysen" projesi kapsamında düzenlenen canlı resim performansı etkinliğinde öğrenciler, hayvan sevgilerini resimlerine yansıttı.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle canlı resim performansı etkinliği düzenlendi. Öğrencilere doğa bilinci, doğadaki canlılara karşı hoşgörü ve sevgi aşılamak için düzenlenen etkinliğe 19’u ortaokul ve 13’ü lise olmak üzere 32 okuldan 122 öğrenci katıldı. İlk gün ortaokul, ikinci gün ise lise öğrencilerinin performanslarını sergileyecekleri etkinliğin başlangıcına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İkinci kez düzenlenen etkinlikte bu yıl öğretmenler için de bir yer ayrılarak öğrencilerinin performanslarını izlemeleri sağlandı. Ortaokul öğrencilerinin hayvan sevgilerini resim kağıtlarına aktardığı etkinliğin ilk gününde birbirinden güzel resimler ortaya çıktı. Öğrenciler, en sevdikleri hayvanları; zihinlerinde kurdukları sevgi kompozisyonu ile rengarenk boyalar kullanarak kağıda aktardı. Öğrencilerin çizdikleri resimler ise daha sonraki organizasyonlarda Gölcük Belediyesi tarafından sergilenecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert, etkinliğe katılan öğrenci ile öğretmenlere katılım ve teşekkür sertifikaları takdim etti.

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