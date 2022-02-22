Markette tartıştığı çifte kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2) 

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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TARTIŞMANIN NEDENİ 2019 YILINDAKİ KAZAYMIŞ

Kocaeli´nin Derince ilçesinde Mustafa Ş.nin, tabancayla Belfun Doğramacı´yı öldürüp eşi Sevda Doğramacı´yı yaraladığı olayın detayları ortaya çıktı. Mustafa Ş.´nin oğlu, Batuhan Ş.´nin (19) Belfun Doğramacı ile birlikte 25 Mayıs 2019 tarihinde Isparta-Antalya yolu üzerinde trafik kazası geçirdiği ve kazada Batuhan Ş.´nin yaşamını yitirdiği, Doğramacı´nın ise yaralandığı öğrenildi. İki aile arasında o tarihten itibaren husumet başladığı ve bugün ise markette yaşanan karşılaşmanın üzerine yeniden kavga ettikleri iddia edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCUNabi YAZICI

2022-02-22 19:15:31



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