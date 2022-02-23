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12 yıl ringlerde dövüştü, şimdi hem antrenörlük hem hakemlik yapıyor

İHA

12 yıl ringlerde dövüştü, şimdi hem antrenörlük hem hakemlik yapıyor

Kick boks branşında 12 yıl ringlerde ter döken Yıldız Okay, şimdilerde hem antrenör hem de hakemlik görevini aynı anda yürütüyor. Okay, "Antrenör olarak emek vermek, çocukları anlamak, onlara annelik etmek, aynı zamanda arkadaşları ve dostları olmak çok güzel" dedi.
Ulusal ve uluslararası birçok kick boks organizasyonunda hakem olarak görev alan Yıldız Okay, Kocaeli’de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda da görev aldı. 12 yaşında karate yaparak spora başlayan Okay, 7 yıl profesyonel voleybol oynadı ve 12 yıl da kick boks yaptı. Okay, şimdilerde ise kick boks antrenörlüğü ve hakemliğini bir arada yürütüyor. Bazı organizasyonlarda yetiştirdiği sporcuları yarıştırırken, bazı organizasyonlarda ise federasyonun davetiyle hakemlik yapıyor.

"İnsanlara bir şeyler kazandırabilmek istiyorum"
Yıldız Okay, yetiştirdiği sporculara bir şeyler kazandırabilmenin kendisine gurur verdiğinin altını çizdi. Okay, "Antrenör olarak emek vermek, çocukları anlamak, onlara annelik etmek, aynı zamanda arkadaşları ve dostları olmak çok güzel. Kötü alışkanlıklar edinmelerindense bu gibi aktivitelere hem dersleri açısından, hem girişimcilikleri açısından çok daha yarar sağlıyor. Ben her derse girdiğimde heyecanlanıyorum. Her zaman aynı atraksiyonu yaşıyorum. Antrenör olarak sporcularımı iyi bir şekilde yetiştirmek istiyorum. Bu esnada da dereceleri ne olursa olsun gururlanırım. Onların sevinmesini, mutlu olmalarını istiyorum. Türkiye’ye güzel bir şeyler kazandırabilmek, insanlara bir şeyler kazandırabilmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hakemlikte iki sporcunun da hakkına girmemeniz gerekiyor”
Hakemlik yapmaktan da antrenörlük kadar keyif aldığını vurgulayan Okay, "Hakemlik organizasyonlarına federasyonumuz tarafından çağrılıyoruz. Güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sporcularımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda bizi de motive ediyor. İlk önce hakemlikten keyif almaya başladım ama o kadar zor geldi ki. Çünkü yorgun olabiliyorsunuz, dikkatinizden kaçabiliyor bazı şeyler. Çok dikkatli olmanız ve iki sporcunun da hakkına girmemeniz gerekiyor" dedi.

"Ilımlı olmaya çalışırsak hakemliğin hiçbir zorluğu yok"
Yıldız Okay, hakem olarak sık sık itirazlar ve tepkilerle karşılaşıyor olmalarına rağmen empati kurup ılımlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Hakemlerin de sporculara destek olduğunda işlerinin daha kolay olacağını söyleyen Okay, "Mesela tartı odalarımız oluyor. Sporcuları tartıyoruz burada. Zaten aç oluyorlar, kilo vermeleri gerekiyor. Örneğin, 650 gram fazlalıkları var. Biz de onlara ılımlı davranmalıyız. ‘Koş gel. O kiloyu ver gel’ gibi şeylerle sinirlenip onların da kalbini kırabiliyoruz. Bunu yapmamalıyız. Ben sürekli ılımlı olmaya çalışıyorum, güler yüzlü olmaya çalışıyorum. Onları daha çok motive etmeye çalışıyorum. Bu şekilde davrandığım için de daha dün yönettiğim maçta kaybeden taraf gelip beni tebrik etti. Tutuyor, ‘Tutma’ diyorum. ‘Hocam, nasıl gördünüz? Tebrik ederim, kaybettiğim halde çok güzel yönettiniz maçı’ dedi. Bu da gururlandırıyor. Evet zorlanabiliyoruz ve tepkiler alabiliyoruz ama empati yaptığınız zaman karşınızdaki sporcu veya antrenör de zaten sizi anlıyor. Biraz empati kurup, ılımlı olmaya çalışırsak hakemliğin hiçbir zorluğu yok bence" diye konuştu.

"Sporcunun ne istediği çok önemli"
Kick boksa yeni başlamak isteyenlerin önce sağlık durumlarının gözden geçirilmesinin önemine değinen Okay, "Öncelikle sağlık durumuna bakıyoruz. Bel fıtığı, boyun fıtığı, herhangi bir tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü var mı diye ilk önce bunlara bakıyoruz. Bel fıtığı, kamburluk ve omurgasında eğrilik var mı diye bakıyoruz. Sonrasında da sporcunun ne istediği çok önemli. Kick boksta 7 tane branş var. Light da dövüşebiliyorsunuz, sadece puanla da dövüşebiliyorsunuz veya K1 sert bir şekilde de dövüşebiliyorsunuz. Kick boksa başlayacak olan sporcunun branşlardan hangisini istediğine karar vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

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