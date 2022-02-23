Kuruçeşme Tramvay Hattı projesinde çalışmalar sürüyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme Tramvay Hattı projesinde çalışmalar devam ediyor.

Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi kapsamında mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. Tramvay geçişini sağlayacak 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı tramvay üstgeçit köprüsünün ayakları yükseliyor. 290 metre uzunluğundaki köprünün ayakları için 130 fore kazık imalatının tamamı ocak ayının başında tamamlanmıştı. Hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalar hızlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin köprü ayaklarının inşası için gerçekleştirdiği çalışmalarda kolon, temel ve başlık kirişi imalatları sürüyor.

Tramvay hattı 23, 4 kilometreye ulaşacak

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray Tramvay Hattı, uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hat haline gelecek. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Devam eden D100 durak cep imalatları ile Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya çıkacak.

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