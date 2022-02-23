Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun´u öldürüp eşini yaralamış

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de Mustafa Ş.'nin, oğlu Batuhan Ş.'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında aracı kullanan Belfun Doğramacı'yı öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arbede sırasında Mustafa Ş.'nin tabancasının şarjörünün yere düştüğü, namludaki tek merminin ise Sevda Doğramacı'nın kolunu sıyırıp Belfun'un kalbine saplandığı belirlendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Mustafa Ş., 25 Mayıs 2019'da Isparta-Antalya kara yolunda oğlu Batuhan Ş.'nin öldüğü kazada, aracı kullandığı gerekçesiyle husumet yaşadığı Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaşınca tartıştı. Mustafa Ş., önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'ya vurdu. Daha sonra elindeki tabancayı ateşleyip çifti yaralayan Mustafa Ş. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Belfun Doğramacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa Ş. ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arbede sırasında Mustafa Ş.'nin elindeki tabancanın şarjörünün yere düştüğü, namludaki tek kurşunu ise ateşlediği belirlendi. Kurşunun Sevda Doğramacı'nın kolunu sıyırıp, Belfun Doğramacı'nın kalbine saplandığı tespit edildi.

Mustafa Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-02-23 13:02:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.