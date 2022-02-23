Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D100 Karayolu yan yol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç bariyere çarptı. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Güney yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 20 K 8783 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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