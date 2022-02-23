TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 1 - Çarşambaspor: 0

TFF 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, sahasında Çarşambaspor’u 10 mağlup etti. 3 puanı hanesine yazdıran sarıyeşilliler, puan durumunda 4 sıra yükselerek rahat bir nefes aldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Çarşambaspor’u ağırladı. Müsabakanın ilk dakikalarında etkili bir oyun ortaya koyan Darıca Gençlerbirliği, 5.dakikada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Fatih Şerifoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü attı. 34.dakikada Tolga Tekin, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalırken, şut atmakta geç kalınca sarıyeşilliler mutlak bir golü kaçırdı. İlk yarıyı 10 önde kapatan Darıca Gençlerbirliği, ikinci yarıda da ikinci yarıda da üstünlüğü elinde tutarak mücadeleyi kazandı.
4 sıra birden yükseldiler
Kalesinde hiç pozisyon vermeyen Darıca Gençlerbirliği son 8 maçta sadece 1 kez kaybeden rakibi karşısında 3 puan kazanarak ateş hattından çıktı. Maç öncesinde 18.sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği, galibiyetin ardından 4 basamak birden yükselerek haftayı 25 puanla 14.sırada kapattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.