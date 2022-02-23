Gazeteci Güngör Arslan´ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLENLERİN SAYISI 4´E YÜKSELDİ

Güngör Arslan´ın öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4´e yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ö.'nün ardından Burhan P., Kenan Y. ile bir kadın adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-02-23 23:42:06



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