Gazeteci Güngör Arslan´ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Güngör Arslan´ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-02-24 01:13:39



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