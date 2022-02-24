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Gazeteci Güngör Arslan´ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

DHA

Gazeteci Güngör Arslan´ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)


2 KİŞİ TUTUKLANDI 
Güngör Arslan´ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-02-24 01:13:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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