Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı

Kocaeli'de bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden Ramazan Ö. ve Burhan P. tutuklandı.

Olay, 19 Şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ise olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde olay günü silahıyla beraber yakalanan Ramazan Ö.’nün ardından olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Yapılan işlemlerin ardından ismi öğrenilemeyen bir kadın ve Kenan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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