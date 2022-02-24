Şarjör düşünce namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış (2) 

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TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Derince ilçesinde, Belfun Doğramacı'yı tabancayla vurarak öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı da yaralayan Mustafa Şişek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2022-02-24 02:18:27



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