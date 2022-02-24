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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kocaman, gençlerle bir araya geldi

İHA

Başkan Kocaman, gençlerle bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Genç Akademi’de eğitim alan gençlerle bir araya geldi.
Bir çok alanda öğrencilere eğitim sunan Kartepe Genç Akademi’yi ziyaret eden Başkan Kocaman, merkezde eğitim alan öğrencilerle kahve içerek sohbet etti. Öğrencilerin hayallerini dinleyen Başkan Kocaman, tecrübelerini paylaştı. Kocaman, "Hayat içerisinde rekabetinizde İngilizce önemli bir yer tutmaktadır. Sizlerin daha geniş ufuklara ulaşmanız için yabancı diliniz olmalıdır. Sizlerin hayatına katkı vermek bizler için çok önemlidir. Geleceğimiz Kartepe'sini sizler inşa edeceksiniz. Genç kardeşlerim ile her zaman bir araya geliyorum. Kartepe'mizde bulunan bütün çocuklarımızın iş dünyasında başarılı olmasını istiyorum. Bizlerin bulunduğu makamlar emanettir. Sizlere teslim edeceğiz. Donanımlı olarak gelmeniz bizlerin en büyük arzusudur. Sizlere sonuna kadar destek vermeye hazırım. Sizlerle bir araya gelerek neler yapılmasını istediğinizi öğreniyorum. Gençlerimizin istek ve taleplerini dinliyorum. Sizlerin yaşındayken belediye başkanı ile karşılaşmadım. Şimdi ben sizlere soruyorum. Neye ihtiyacınız vardır? İngilizce bilen sayısının az olduğunu gördüm ve bundan hareketle Kartepe'mizin geleceği için bu merkezi hayata geçirdik. Hayata dair düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Sizin fikirleriniz bizler için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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