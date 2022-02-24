Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası

Çayırova Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu birlikte düzenlediği Satranç Turnuvası, 56 Mart tarihleri arasında Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.
Çayırova Belediyesi sportif faaliyetlerine devam ediyor. Spor festivali, sokak basketbolu ve ayak tenisi turnuvası düzenleyen Çayırova Belediyesi şimdide ödüllü satranç turnuvası düzenliyor. 2 gün sürecek satranç turnuvasında 8 farklı yaşta başvuru alınacak. Turnuvada 7 ile 16 yaş arası kategorilerde zafere ulaşanlar ödüllerle buluşacak. Turnuvada 1'incilik ipini göğüsleyen yarışmacıya kupa, madalya ve 500 TL, ilk 10’a giren yarışmacılara ise madalya ve satranç takımı verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.