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Eniştesini vurarak öldürmüştü, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor

İHA

Kocaeli'de ablasıyla tartışan eniştesini silahla vurarak ölümüne sebep olan sanık Mehmet Emin Ö. hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ölen şahsın eşi Ayşe Akgüneş ise "Eşimin arkadaşı Ömer; eşime benim hakkımda, 'Bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum' dedi. Orada oluşan arbede sırasında kardeşimin elindeki silah patladı" şeklinde konuştu.

Eniştesini vurarak öldürmüştü, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor

Kocaeli'de ablasıyla tartışan eniştesini silahla vurarak ölümüne sebep olan sanık Mehmet Emin Ö. hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ölen şahsın eşi Ayşe Akgüneş ise "Eşimin arkadaşı Ömer; eşime benim hakkımda, 'Bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum’ dedi. Orada oluşan arbede sırasında kardeşimin elindeki silah patladı" şeklinde konuştu.
Olay, 19 Nisan tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakınının evine giden Necmi Akgüneş (52) ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş, kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş ve Necmi Akgüneş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş’in kardeşi Mehmet Emin Ö. de (36) tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Ö., elindeki taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş’e ateş etti. Tedavi altına alınan Akgüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Emin Ö. ve ablası Ayşe Akgüneş jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Emin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, abla Ayşe Akgüneş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Kardeşim Mehmet, 'başım belaya girer’ diyerek benimle köye gelmedi"
'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Emin Ö., Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve Necmi Akgüneş’in eşi Ayşe Akgüneş katılırken tutuklu sanık Mehmet Emin Ö., duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Olaydan yaklaşık 2 yıl kadar önce eşinden fiili olarak ayrı yaşadığını söyleyen Ayşe Akgüneş, “Eşim bana Esra K. isimli kadınla evleneceğini söyledi. Olaydan 67 ay kadar önce boşanma işlemlerini başlattım. Olay olduğunda mahkemeye 10 gün vardı. Ramazan ayının ilk gününde eşimle beraber yemek yedik. Aramızda bir sıkıntı yoktu, barışma aşamasındaydık. Kocamın; Esra, Esra’nın ablası Şule ve eniştesi Ömer ile iftar yemeği yiyeceğini duydum. Bu sebeple ben de köydeki evime gitmek istedim. Çocuklarım; babalarının Esra ile birlikte olduğuna inanmıyordu, bu sebeple onlara bunu ispat etmek istiyordum. Kardeşim Mehmet’i arayarak beni köye bırakmasını istedim. Kardeşime, eşim Necmi'nin başka kadınlarla yemek yediğini söyledim. Kardeşim Mehmet, ‘Boşver köye gitme, sıkıntı olabilir’ dedi. Ben de kendi evime gideceğimi söyledim. Kardeşim Mehmet ‘Ben gelmek istemiyorum, başım belaya girer’ diyerek benimle gelmedi. Daha sonra tek başına taksiye binerek köye gittim. Şule'nin evinin yakınında bir yerde indim. Taksiciye beni biraz beklemesini istedim. Orada Esra'nın arabasını görünce çocuklarıma kanıt olsun diye fotoğrafını çektim. Ancak evin içine asla girmedim” dedi.

"Ömer, eşime 'Bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum' dedi"
Kendi evine doğru gidince eşini ve Ömer isimli şahsın bahçede oturduklarını gördüğünü ifade eden Ayşe Akgüneş, “Eşim, kardeşim Mehmet'le telefonla konuşuyordu. Ömer de evime girmeme izin vermiyor ‘senin bu evde hakkın yok’ diyordu. Ömer taksiciye bağırarak ‘bu fahişe kadını buradan al git’ şeklinde sözler söyledi. Eşim Mehmet; Ömer'in üzerine yürüyerek, ‘ben bu kadından daha boşanmadım, ona öyle şeyler söyleyemezsin’ dedi. Ömer ‘Şimdi böyle mi oldu, bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum’ dedi. Ben taksiciyi köyden gitmek için geri çağırdım ancak eşim izin vermedi. Ömer beni eve sokmadığı ve küfür ettiği için jandarmayı çağırdım. Ömer’in eşi Şule evden çıkarak bana küfürler etti. Şule bana ‘Sen bu eve giremezsin, senin burada bir çöpün bile yok’ dedi. Daha sonra koluma doğru saldırdı ben ise onu ittim. Şule, ‘Bak enişte beni darp ediyor’ diyerek kolunu çizmeye başladı. Eşim Necmi; Şule’ye, ‘Aklını mı kaçırdın, ne yapıyorsun?’ dedi. Şule bu şekilde davranınca Necmi, kardeşim Mehmet'i arayarak, 'Burada kötü şeyler olabilir, gel ablanı al' dedi. Orada beni darp ettiler. Mehmet gelince bunu gördü. Elinde silahla gelerek "Bırakın ablamı" dedi. Oradaki arbede sırasında Mehmet'in elindeki silah patladı ve Necmi yaralandı” diye konuştu.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemi
Sanık Mehmet Emin Ö. ise hedef gözetmediğini, olayın kaza ile olduğunu bu sebeple vicdanının rahat olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı sanık Mehmet Emin Ö.’nün yaralayarak ölüme sebebiyet vermek suçundan haksız tahrik de uygulayarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına mütalaa verdi. Sanığın tutukluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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