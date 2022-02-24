Arbede sırasında eniştesini öldüren sanığa, 18 yıl hapis istemi



Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, Mehmet Emin Özkar´ın (36), eniştesi Necmi Akgüneş´i (52) yaşanan arbede sırasında tabancayla öldürmesiyle ilgili görülen davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, Özkar´ın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl 18 Nisan günü Başiskele Yakacık Mahallesi Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. A.A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Necmi Akgüneş´in bulunduğu eve geldi. Burada A.A. ile Necmi Akgüneş arasında tartışma yaşandı. Daha sonra eve gelen Mehmet Emin Özkar, eniştesinin ablasını dövdüğü düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile saldırdı. Önce Necmi Akgüneş´in başına silahın kabzasıyla vuran Mehmet Emin Özkar'ın elindeki silah, boğuşma sırasında ateş aldı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Necmi Akgüneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Emin Özkar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

`2 YIL ÖNCE EŞİM BENDEN FİİLEN AYRILDI

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmaya Akgüneş'in eşi A.A., çiftin çocuğu ve taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık Mehmet Emin Özkar, cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada savunması alınan A.A., "Bu olaydan 2 yıl önce eşim benden fiilen ayrılarak köydeki eve taşındı. Bana E.K. ile evleneceğini söyledi. Olaydan 6-7 ay kadar önce boşanma davası başlattım. Olay olduğunda mahkemeye 10 gün vardı" dedi.

'KARDEŞİM, 'BAŞIM BELAYA GİRER´ DİYEREK GELMEDİ'

Eşiyle barışmayı amaçladıklarını söyleyen A.A., "Ramazan ayının ilk gününde beraber yemek yedik. Aramızda bir sorun yoktu. Kocamın, E.K., kardeşi Ş. ve Ş.'nin eşi Ö. ile iftar yemeği yiyeceğini duydum. Bu sebeple ben de köydeki eve gitmek istedim. Çocuklarım, eşim Necmi'nin E.K. ile birlikte olduğuna inanmıyordu. Bunu onlara ispat etmek istiyordum. Kardeşimi arayarak, eşim Necmi'nin başka kadınlarla yemek yediğini söyledim ve beni köye bırakmasını istedim. Kardeşim Mehmet, 'Boş ver köye gitme. Sıkıntı olabilir' dedi. Kardeşim, 'Ben gelmek istemiyorum. Başım belaya girer' diyerek benimle gelmedi" diye konuştu.

`BANA KÜFRETTİKLERİ İÇİN JANDARMA ÇAĞIRDIM´

"Mehmet, eşimle barışmamızı çok istiyordu" diyen A.A., "Bizim barışma aşamasında olduğumuzu da biliyordu. Mehmet gelmek istemeyince, ben taksiye binerek köye gittim. Orada E.K.'nin arabasını görünce çocuklarıma kanıt olsun diye fotoğrafını çektim. Ancak evin içine asla girmedim. Bu sırada eşim Necmi ve Ö. isimli şahıs bahçede oturuyorlardı. Ö., benim kendi evime girmeme izin vermedi ve taksiciye bağırarak, 'Bu kadını buradan al git' şeklinde küfürlü sözler söyledi. Bunun üzerine Necmi, Ö.'nün üzerine yürüyerek, 'Ben bu kadından daha boşanmadım. Ona öyle söyleyemezsin' dedi. Bunun üzerine Ö., 'Şimdi böyle mi oldu? Bunun kullanma tarihi geçmedi mi? Ben sana kadının kralını buldum' dedi. Ben taksiciyi köyden gitmek için geri çağırdım. Ancak eşim Necmi izin vermedi. Ö. beni eve sokmadığı ve küfür ettiği için jandarmayı çağırdım" dedi.

`ARBEDE SIRASINDA ELİNDEKİ SİLAH PATLADI´

Kardeşi Mehmet'i ölen eşi Necmi Akgüneş'in çağırdığını söyleyen A.A., "Ş. beni darp edince Necmi kardeşim Mehmet'i arayarak, 'Burada kötü şeyler olabilir. Gel ablanı al' dedi. Ben de o nedenle bekleyen taksiciyi gönderdim. Mehmet geldiğinde halen tartışıyorduk. Beni darp ettiklerini gördü. O yüzden arabadan silahla indi. Elinde silahla gelerek 'Bırakın ablamı' dedi. Oradaki arbede sırasında Mehmet'in elindeki silah patladı ve Necmi yaralandı" dedi.

`VİCDANEN RAHATIM´

Savunması alınan Mehmet Emin Özkar ise, "Bu kaza ile oldu. Hedef gözetmedim. Ben vicdanen de rahatım. Çünkü bilerek yapmadım" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mehmet Emin Özkar'ın `Haksız tahrik altında kasten öldürme´ suçunu işlediğine kanaat getirerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı 17 Mayıs tarihine erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-02-24 15:04:05



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