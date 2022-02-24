Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüne ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı "Güngör’ün gözü korksun ancak ne şekilde korkarsa korksun" demiş

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan Burhan P.'nin ifadesi ortaya çıktı. Burhan P., Güngör Arslan'ın kız arkadaşını rahatsız ettiğini iddia ederek, bu sebeple arkadaşlarına 'Güngör'ün gözü korksun ancak ne şekilde korkarsa korksun' dediği öğrenildi. Burhan P., "Olayların bu kadar büyüyebileceğini düşünmedim. 'Tabanca ile vurun' demedim" dedi.



Olay, 19 Şubat günü İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arslan hayatını kaybederken, saldırgan Ramazan Ö. ise olay günü yakalandı. Ramazan Ö.'nün ardından olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli de Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Ramazan Ö. ve Burhan P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şahıs da serbest bırakıldı.



Burhan P.: "Çiçek ve şarap göndererek rahatsızlık vermiş"

'Kasten yaralama' ile 'uyuşturucu ticareti ve kullanma' suçlarından sabıka kaydı bulunan Burhan P.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Burhan P., "Güngör Arslan’ı gazeteci olması sebebiyle tanırım ancak onunla bir irtibatım yok. Geçtiğimiz yaz ayından itibaren tanıdığım T.U. isminde bir arkadaşım vardı. T.U.'nun olay tarihinden 23 ay önce köpeği kaybolmuştu. Bu sebeple T.U. Güngör Arslan'ın yanına giderek köpeğinin kaybolmasıyla ilgili haber yapmasını istemiş. Güngör’de T.U.'nun bu talebi üzerine köpeğin kayıp olması ile ilgili haber yapmış. Güngör ile T.U. bu şekilde tanışmış. Bu olaydan sonra Güngör Arslan, T.U.'ya çiçek ve şarap göndererek rahatsızlık vermiş. Ayrıca T.U.'nun evinin önüne kadar gitmiş. Bunları bana T.U. anlatmadı ancak çevrem tarafından Güngör'ün T.U.'yu rahatsız ettiğini duydum" dedi.



"Güngör’ü bir korkutmak lazım"

Güngör Arslan'ın daha önce avukat E.K. hakkında haber yaptığını söyleyen Burhan P., "Ben bu haberin içeriğini bilmiyorum. Yazılan bu haberin altına birileri 'Bu aracı kullanan kişiler torbacı', 'hapçı' gibi yorumlar yapmış. Ben de o dönemde E.K.'nin aracı ile çok dolaştığım için haberin altına yapılan bu yorumları üzerime alındım. Ama bu yorumlarla ilgili E.K.'nin zarar görmemesi adına Güngör Arslan ile hiç irtibata geçmedim. T.U.'nun olayını da duyduktan sonra H.E.Ç.'ye 'Güngör’ü bir korkutmak lazım. T.U.'dan uzak durması lazım, bu da ne şekilde olursa olsun' dedim. Denetimim olduğu için ben gidip Güngör ile konuşmadım. H.E.Ç.’ye de bana 'Tamam abi biz döveriz, korkuturuz' dedi. H.E.Ç. ile benim konuşmamdan 35 gün sonra Güngör Arslan’ın vurulma olayı meydana geldi. Ben Güngör’ün vurulduğunu evimdeyken öğrendim" diye konuştu.



"Güngör’ün gözü korksun ancak ne şekilde korkarsa korksun’ dedim"

Güngör Arslan'ın ölüm haberini görünce çok şaşırdığını dile getiren Burhan P., "Ben H.E.Ç. ile yaptığım konuşma sonrası böyle bir sonuç çıkacağını tahmin etmiyordum. Haberi gördükten sonra H.E.Ç. ve F. isimli birini aradım. Onlar da bana Ramazan Ö.'nün, Güngör Arslan'ı vurduğunu söylediler. Benim bildiklerim bunlardan ibarettir. Benim H.E.Ç.’ye Güngör’ün olayını söylememdeki amaç onu korkutması ve T.U.'dan uzak durmasıydı. Olayların bu kadar büyüyebileceğini düşünmedim. Ben H.E.Ç.’ye 'Güngör’ün gözü korksun ancak ne şekilde korkarsa korksun' dedim ancak 'Tabanca ile vurun' demedim" şeklinde konuştu.



Burhan P., Ramazan Ö.'yü tanıdığını ancak bir samimiyetinin olmadığını ve Güngör Arslan konusunda kendisiyle bir konuşma yapmadığını da dile getirdi.

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