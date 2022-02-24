Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (4)

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5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Gazeteci Güngör Arslan´ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi daha tutuklandı. Dün, Ramazan Öztürk ile Burhan Polat tutuklanırken, bugün tutuklanan 5 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 7´ye yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-02-24 22:20:16



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