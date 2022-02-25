Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

İHA

Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

Kartepe Genç Akademi’de eğitim gören öğrenciler kayak eğitimi alıyor.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın projeleri arasında yer alan Kartepe Genç Akademi’de eğitim gören öğrenciler, kayak eğitimi alıyor. 30 kişilik grup, Kartepe Kayak Merkezi’nde profesyonel eğitmenler eşliğinde eğitim alarak, kayak sporu hakkında bilgi sahibi oluyor. Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs eğitimleri sonunda yaklaşık 400 gence eğitim verilmesi hedefleniyor. Türkiye'de ilk defa Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan kayak kurslarında 1018 yaş aralığındaki gençlere salı ve perşembe günleri eğitimler veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor
Başkan Özlü: "Gençlerimize inanıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Özlü: "Gençlerimize inanıyoruz"
Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi ...
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (4)
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da ...
Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüne ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı "Güngör’ün gözü korksun ancak ne şekilde korkarsa korksun" demiş
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüne ilişkin tutuklanan ...
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (3) 
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da ...
Mollafenari'de hak sahiplerine tapuları verildi
YEREL HABERLER Mollafenari'de hak sahiplerine tapuları verildi
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (2) 
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da ...
Arbede sırasında eniştesini öldüren sanığa, 18 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Arbede sırasında eniştesini öldüren sanığa, 18 yıl ...
Yarım asırdır balıkçılık yapıyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır balıkçılık yapıyor
Eniştesini vurarak öldürmüştü, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Eniştesini vurarak öldürmüştü, 12 yıldan 18 yıla ...
Epilepside ilk müdahalenin önemi kısa filmle anlatıldı Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk: "İlk yardım videosunun medya ve sosyal medyada paylaşılarak, halkımızın epilepsi konusunda bilinçlenmesini sağlamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Epilepside ilk müdahalenin önemi kısa filmle ...
Başkan Bıyık, BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan ...
Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler ...
Evi yanan aileye yardım eli uzatıldı
YEREL HABERLER Evi yanan aileye yardım eli uzatıldı
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da ...
Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı
Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası
YEREL HABERLER Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası
Başkan Aygün, esnaf odalarını konuk etti
YEREL HABERLER Başkan Aygün, esnaf odalarını konuk etti
Gebze'ye Sıfır Atık Ormanı kurulacak
YEREL HABERLER Gebze'ye Sıfır Atık Ormanı kurulacak
Başkan Kocaman, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, gençlerle bir araya geldi
İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına ...
Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı ...
Şarjör düşünce namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış (2) 
YEREL HABERLER Şarjör düşünce namluda kalan tek kurşunla Belfun'u ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.