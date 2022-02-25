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Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik


Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021'de 2 uyduyu uzaya fırlattıklarını belirterek, "20 yıl önce `Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi herkes gülerdi. Covid-19'un dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı ortamda 2021 yılı içinde uzaya 2 uydu gönderdik" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İzmitKandıra yolu ÇubuklubalaÇubuklu Osmaniye Varyantı açılışı için Kocaeli´ne geldi. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Kocaeli Valiliği´ni ardından da AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Karada, havada, denizde ve uzayda çalışıyoruz. Bakın 20 yıl önce 'Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi herkes gülerdi. Bakın, Covid-19'un bütün dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı ortamda biz, 2021 yılı içinde uzaya 2 uydu gönderdik. Bu uydular da 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları yani gözlem uyduları değil. 2021 yılında Türksat 5A uydumuzu uzaya gönderdik. 2021 yılı sonunda da Türksat 5B haberleşme uydumuzu gönderdik. Şu an yörüngesine yerleşmek için 160 bin kilometrelik yolu katetmeye devam ediyor. İnşallah, haziran ayı itibarıyla bütün dünyaya hizmet verecek şekilde faaliyete alacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-02-25 13:07:24

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