500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ediyor

Şehrin her türlü afetten korunması için başlatılan ve 500 yıldır sürdürülen gelenek "1001 Hatim" programı, Gölcük ilçesinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu öncülüğünde, Gölcük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel "1001 Hatim" programı düzenlendi. Programa; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Çetin Seymen ve vatandaşlar katıldı. İslam alimi Pir Ali Baba’nın başlattığı ve 500 yıldır sürdürülen Kuran okuma geleneği olan 1001 Hatim programında, katılımcılar Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti. Programa katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "1001 Hatim okuma ve duası programını düzenleyen Kocaeli Erzurumlular Federasyonu Başkanı Tekin Dursun'a, Gölcük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Müdeher Özçelebi'ye, hocalarımıza, programa ve duaya iştirak eden hemşehrilerimize, bu güzel geleceği ilçemizde de yaşattıkları için teşekkür ediyor, okunan hatmi şeriflerin ve duaların kabul olunmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Allah; milletimizi, vatanımızı, devletimizi görünür görünmez her türlü afet, bela ve musibetten, düşman şerrinden muhafaza eylesin" dedi.

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