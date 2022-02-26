Kampüste Bi’ Mola günleri başlıyor

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen “Kampüste Bi' Mola” etkinliğine sayılı günler kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akademi Üniversite birimi, Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal alanda da birçok imkân sunan Akademi Üniversite biriminin “Kampüste Bi’ Mola” etkinlik programıyla birinci gün Doğu Demirkol standup gösterisi, ikinci günde de Oğuzhan Koç konseri gerçekleşecek.



KültürSanat rüzgarı esecek

12 Mart 2022 tarihlerinde KOÜ Umuttepe Kampüsü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde standup gösterisi ve konser etkinliğini içeren organizasyonlar iki gün boyunca kültür ve sanat rüzgârı estirecek. Kampüste Bi'Mola adlı etkinlik 1 Mart 2022 Salı günü saat 20.00’de komedyenoyuncu Doğu Demirkol’un yeni hikâyelerin eklendiği standup gösterisiyle başlayacak. 2 Mart 2022 Salı günü saat 20.00’de ise oyuncumüzisyen Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını seslendirerek Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.



Başkan Büyükakın’dan davet

Hayata farklı bir pencere açan, geleceğe yön veren üniversite hayatında öğrencilere başarılar dileyerek etkinliklere davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Öğrencilerimizin bahar yarıyılı döneminden önce kısa bir mola vermelerini sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştireceğiz. Kocaeli Üniversitesi’ndeki Kampüste Bi’Mola etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

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