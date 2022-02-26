Gölcük’te öğrencilere kariyer eğitimi

Gölcük Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği’nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri kapsamında Prof. Dr. İsmail Barış, öğrencilere tecrübelerini aktararak, kariyer planlaması hakkında önerilerde bulundu.

Gölcük Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile öğrencilerin kariyerlerine katkı sunmaya devam ediyor. Öğrencilere yönelik etkinliklerini sürdüren Gölcük Belediyesi, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Gölcük’te öğrenciysen projesi kapsamında kariyer günleri düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış katılarak, lise öğrencilerine tecrübelerini aktardı.

Etkinliğe Başkan Yardımcıları Fikret Ormancıoğlu, Şevket Kaba, Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, lise öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrencilere, karşılaşacakları başarısızlıklar karşısında yılmamaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Barış; istedikleri hedefe ulaşmanın üç önemli adımı hakkında ipuçları verdi. Barış; her bireyin hedefini belirleyerek, Allah’a güvenerek ve aklın yolunu takip ederek istedikleri hedefe ulaşabileceğini ifade etti. Son olarak Prof. Dr. İsmail Barış, bilgiye ulaşmada bilgisayar kullanımının önemine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.