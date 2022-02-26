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Bu kafede birlikte hayata atılıyorlar Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Down Cafe'de 5 özel genç çalışıyor

İHA

– Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 2017 yılından bu yana hizmet veren Down Cafe'de 5 özel genç çalışıyor. Her gün düzenli etkinliklerin gerçekleştiği kafede, halk da down sendromlu gençleri yalnız bırakmayarak onlarla eğlenceli vakit geçiriyor.

Bu kafede birlikte hayata atılıyorlar Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Down Cafe'de 5 özel genç çalışıyor

– Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 2017 yılından bu yana hizmet veren Down Cafe'de 5 özel genç çalışıyor. Her gün düzenli etkinliklerin gerçekleştiği kafede, halk da down sendromlu gençleri yalnız bırakmayarak onlarla eğlenceli vakit geçiriyor.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş merkezinde 2017’den beri hizmet veren Down Cafe’de, down sendromlu bireyler çalışıyor. Çalışanlar, hem kafede eğlenceli vakit geçiriyor hem de gün içinde insanlara servis yaparak hayata atılıyorlar. Vatandaşlarda kafeye büyük bir ilgi gösterirken down sendromlu bireylerle hoş zamanlar geçiriyor. Kafenin çalışanlarından Talha Ahmet Erdem, judoda Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu’na sahip. 34 yaşındaki Ceren Görgün ve 25 yaşındaki Talha Ahmet Erdem, kafede anneleriyle beraber çalışırken, diğer bireylerin aileleri de çocuklarını çalıştıkları kafede ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

“Hedefim 2024 yılında Antalya’da düzenlenecek olimpiyatlarda şampiyon olmak”
Açıldığı günden beri kafede çalıştığını söyleyen Talha Ahmet Erdem, “Burası 2017 yılında açıldı. O günden beri buradayım. Burada benimle çalışan arkadaşlarım da var. Bu kafede çeşitli etkinlikler oluyor ve eğleniyoruz. Judo dalında Portekiz’de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu oldum. Sıkı çalışmalarımın ardından İtalya’daki Avrupa Şampiyonası’nda da şampiyonluk yaşadım. Şu anki hedefim ise 2024 yılında Antalya’da düzenlenecek olimpiyatlarda şampiyon olmak” şeklinde konuştu.

“Biz, hep birlikte çok güzeliz”
Amaçlarının, down sendromlu bireylerin topluma kazandırılmaları olduğunu belirten İrem Yaramış, “Down Cafe ile ilgileniyorum, burada her gün düzenli olarak etkinliklerimiz oluyor. Bunlar; eğitsel oyun, müzik, film, el işi etkinlikleri ve dans eğitimleri oluyor. Gönüllü hocalarımız da bize destek oluyor. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Amacımız, down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması ve ötekileştirilmemeleri. Buraya herkesi bekliyoruz. Etkinliklere gelebilirler, etkinliklere gelmeseler bile buraya gelip çay içebilir, yemek yiyebilirler. Bu kafenin kurulmasındaki asıl amaç özel çocuklarla hep birlikte olduğumuzu göstermek. Bu yüzden etkinlikleri hep birlikte yapıyoruz. Onlarla vakit geçirirken çok eğleniyoruz ve mutlu oluyoruz. Onlar mutlu olduğunu görünce biz daha da mutlu oluyoruz. Bizi sevdiklerini çok belli ediyorlar ve biz de onları çok seviyoruz. Biz, hep birlikte çok güzeliz” dedi.

“Onlara da yer açın”
Kafede kızıyla beraber çalışan Tenzile Görgün, down sendromlu bireylere iş alanında daha fazla imkan tanınması gerektiğini belirterek, “2017 yılında başlattığımız Down Cafe’de birlikte çalışıyoruz, onlarla beraber bu işe girdik. Hayatın içinde onlar da var. Onlara imkan tanınırsa neler yapabileceklerini gördük. Burada iş arkadaşıyız. Kafede, Cerenle beraber toplamda 5 çocuğumuz var. Bu çocuklar iş verdiğinizde halledebiliyor, sorumluluk verdiğinizde yerine getirebiliyor. İşverenlerden istediğimiz bu tür çocukların hayata katılması. Çünkü bu çocuklarda yalan dolan yok. Hayatın için de onlar da var, onlara da yer açın” ifadelerini kullandı.

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