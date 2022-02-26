Prof. Dr. Çifci: Yakın geleceğin enerji kaynağı gaz hidrat  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Çifci: Yakın geleceğin enerji kaynağı gaz hidrat  

DHA

Prof. Dr. Çifci: Yakın geleceğin enerji kaynağı gaz hidrat  


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)DOKUZ Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Günay Çifci, Türk denizlerinde yüksek miktarda gaz hidrat rezervlerinin bulunduğunu belirterek, "Ne petrol ne doğal gaz, yakın geleceğin enerji kaynağı olarak gaz hidrat olduğunu bilmekteyiz. Dünyadaki bütün araştırmalar bunu göstermekte" dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Günay Çifci, önümüzdeki yıllarda gaz hidratın enerji alanında önemli bir rol oynayacağını, petrol ve doğal gazın önüne geçebileceğini ifade etti. Gaz hidratın enerji alanında bir oyun değiştirici olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çifci, Türkiye´de 3 bin kilometrelik bir alanda en düşük ihtimalle 11 yıllık, en iyi senaryo ile 55 yıllık ihtiyacının karşılayabilecek enerji gaz rezervi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda zengin yataklara sahip olduğuna değindi.
'İŞLETİLDİĞİ ANDA ONLARCA YIL ENERJİ KAYNAĞI OLACAKTIR'
Gaz hidratların işletilip ticari anlamda kullanılmasının enerji alanında birçok dengeyi değiştirebileceğini ifade eden Prof. Dr. Çifci, "Gaz hidratlar, yakın geleceğin enerji kaynağı olarak kabul edilmekte. Bu konuda hem petrol zengini ülkeler hem de petrol yoksunu ülkeler tarafından milyarlarca dolara varan araştırmalar yapılmaktadır. Çünkü içerdikleri rezerv olarak ülkeler tarafından işletildiği anda onlarca yıl yetecek enerji kaynağı olarak öngörülmektedir. Bu konudaki üretim teknolojileri bulunmuş, geliştirilmiş ve son ayarlamaları yapılmaktadır. 2023 yılından itibaren ticari olarak üretimi hedeflenmiştir. Ülkemizde de başta Karadeniz´de, Marmara´da ve Doğu Akdeniz´de rezervler vardır. Doğu Akdeniz´deki petrol ve gaz keşiflerinden önce gaz hidrat konusunda saptamalar yapılmıştır" dedi.  
'1 METREKÜP GAZ HİDRAT 164 METREKÜP DOĞALGAZ İÇERMEKTEDİR' 
Gaz hidratın doğal gaza göre çok daha verimli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çifci, "Gaz hidrat önemli bir enerji kaynağıdır. Bir metreküp gaz hidrat, 164 metreküp doğal gaz içermektedir. Bu konuda bizim Dokuz Eylül Üniversitesi´ndeki bir ekip, Devlet Planlama Teşkilatı aracılığıyla 2003 yılından bu yana bir jeofizik laboratuvar ve bilim koordinatörü kurdu. O yıldan itibaren bu konuda TÜBİTAK projeleri ve diğer projeler üretiliyor. Bu konudaki araştırmalarımız devam ediyor. Ülke olarak şu anda daha çok bunun haritalandırması ve rezerv tespiti yönünde çalışmalarımız sürüyor. Birinci faz çalışmaları başarılı keşiflerle tamamlandı, ikinci ve üçüncü faza yönelik çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Gaz hidratların geleneksel enerji kaynaklarından daha çevreci olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çifci, "Gaz hidratlar, enerji alanında oyun değiştirici olabilir. Geleneksel olmayan enerji kaynakları içerisinde önemli bir konudur. Önemli bir enerji kaynağıdır. Bu petrolden, doğal gazdan, kömürden, petrolden bir gecede kaçış olmayacaktır ama küresel ısınma konusunda sera gazı daha avantajlı ve temiz" ifadelerini kullandı.
'55 YILLIK İHTİYACIMIZI KARŞILAYABİLECEK GAZ HİDRAT REZERVİ VAR'
Gaz hidratlar konusunda Türkiye´nin şanslı ülkeler arasında ve önemli rezervlere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Çifci, şöyle konuştu:
"Bu konuda 2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle kurulan Türkiye'de tek, dünyada da sayılı laboratuvarlar arasında yer alan Deniz Jeofiziği Sismik Laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarda bu konu incelenmekte. Tabii ki biz şunu söyleyebiliriz ki; ne petrol ne doğal gaz, yakın geleceğin enerji kaynağının gaz hidratlar olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilmekteyiz. Dünyadaki bütün araştırmalar da bunu gösteriyor. TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız bir projede sadece 3 bin kilometrekarelik bir alanda en düşük ihtimalle 11 yıllık en iyi ihtimalle de 55 yıllık ihtiyacımızı karşılayabilecek gaz hidrat rezervi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnanılmaz bir potansiyel olduğunu söylememiz gerekiyor."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-02-26 11:32:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu kafede birlikte hayata atılıyorlar Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Down Cafe'de 5 özel genç çalışıyor
YEREL HABERLER Bu kafede birlikte hayata atılıyorlar Kocaeli’nin ...
Gölcük’te öğrencilere kariyer eğitimi
YEREL HABERLER Gölcük’te öğrencilere kariyer eğitimi
Kampüste Bi’ Mola günleri başlıyor
YEREL HABERLER Kampüste Bi’ Mola günleri başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hereke halısı ve el yazması Kuran-ı Kerim takdim edildi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hereke halısı ve el yazması ...
Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ...
Körfezli şampiyonlardan Başkan Söğüt’e ziyaret
YEREL HABERLER Körfezli şampiyonlardan Başkan Söğüt’e ziyaret
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada ...
Adil Karaismailoğlu: "Başkaları gibi, altı benzemezle çıkar ortaklığı peşinde koşmuyoruz"
YEREL HABERLER Adil Karaismailoğlu: "Başkaları gibi, altı benzemezle ...
Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: "Siz söndürün, biz yakacağız" Dün gece 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı mahallede tansiyon yeniden yükseldi
YEREL HABERLER Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin ...
Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye, kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye, 2023 yılında uzaya göndereceğimiz TURKSAT-6A uydumuzla birlikte kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasına girmiş olacak" "Vatanımıza, milletimize yaptığımız hizmet, maalesef yasal yolları kullanmaya çalışan bazı dış mihraklar tarafından engelleniyor"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye, kendi uydusuyla ...
Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu
Gölcük'te canlı resim performansı etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Gölcük'te canlı resim performansı etkinliği ...
Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ...
500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ediyor
YEREL HABERLER 500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ediyor
Hız Uyarı Sistemiyle trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma
YEREL HABERLER Hız Uyarı Sistemiyle trafik kazalarında yüzde 70 ...
Akademi Lise'de Karting Turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Akademi Lise'de Karting Turnuvası düzenlenecek
Duvarlar genç sanatçının fırça darbeleriyle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Duvarlar genç sanatçının fırça darbeleriyle ...
Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı
Körfez Cami'de ilk namaz kılındı
YEREL HABERLER Körfez Cami'de ilk namaz kılındı
Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri çevirmedi
YEREL HABERLER Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri ...
Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler Yolun kapalı olduğunu görünce çareyi beton bariyerleri iterek buldular
YEREL HABERLER Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ...
Katlı otoparkta çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Katlı otoparkta çalışmalar devam ediyor
Sedefnur, gözleriyle tepki vermeye başladı
YEREL HABERLER Sedefnur, gözleriyle tepki vermeye başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.