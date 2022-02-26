Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ardından yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Olay, İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat tarihinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga neticesinde Tarık Tanaç, S.Ö. isimli şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi darp neticesinde yaralanmış, 2 ev de kundaklanmıştı.
Dün ise mahallede tansiyon yeniden yükseldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, S.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evi ve bir kamyoneti ateşe verdi.
Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheli önce gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.