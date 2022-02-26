Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubunda Gebze Tayfunspor şampiyon

Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubunda Gebze Tayfunspor şampiyonluğunu ilan ederek playoff’lara katılmaya hak kazandı.

Süper Amatör Lig B Grubunda 40 puanla Gebze Tayfunspor şampiyon oldu. Rakibi Köseköy Ateşspor ile arasında 2 puan fark olan Gebze temsilcisi kendi sahasında Arslanbey Organize Sanayispor'u konuk ederken bir kulağı da Diliskelesi Köseköy maçındaydı. Maç sonunda Gebze ekibi sahadan Ömer Can Kartal (2) ve Özgür Tınaz’ın golleriyle 30’lık galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Köseköy Ateşspor da Diliskelesispor’u 10 mağlup etti. Alınan bu skorlar neticesinde Gebze Tayfunspor şampiyon olarak playoff’lara lider gitmeyi bildi.

Ayrıca Gebze ve İzmit bölgesinin yakından tanıdığı futbolcu Sezer Çiçek maçın ilk 30 dakikasında oynayarak jübile yaptı. PlayOff’lar ise önümüzdeki günlerde kura ile toplamda 10 maç üzerinden yapılacak.

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