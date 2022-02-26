Gazeteci Güngör Arslan soruşturmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi 

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yerel haber sitesi sahibi Güngör Arslan´ın (60) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklanırken, 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Özkan, ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adliyeye 9 kişi sevk edilirken, aralarında Ramazan Özkan´ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-02-26 21:28:49



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