İskender Pala yazdı, Hülya Koçyiğit hayran kaldi 'Kılıçarslan' tiyatrosunun ilk gösterimi büyük alkış aldı

Kocaeli’de seyirciyle buluşan 'Kılıçarslan' oyunu ilk gösterimi büyük alkış aldı. İskender Pala tarafından yazılan oyunun gösterimine, Hülya Koçyiğit’te katıldı.



Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu I. Kılıçarslan’ın kahramanlıklarını anlatmak amacıyla İskender Pala tarafından kaleme alınan 'Kılıçarslan' oyunu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ilk gösterimini yaptı. Aydın Sigalı’nın yönetmenliğinde sergilen tiyatro oyununa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, oyuncu Hülya Koçyiğit, İskender Pala ve seyirciler katıldı.



“İftihar ettim"

Oyunu muhteşem bulduğunu söyleyen Hülya Koçyiğit, “Bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimiz, bu toprakların nasıl vatanımız olduğunu bize hatırlatan bir tiyatroydu. Geçmişimizle, tarihimizle gurur duymamız gerektiğini bize hatırlatan, muhteşem kahramanlıkların olduğu, Türkler için değerlerin ne olduğunu, her şeyden önce vatan, adalet olduğunu hatırlatan bir eser seyrettik. Kocaeli Şehir Tiyatrosuyla gurur duydum ve iftihar ettim. Çok büyük bir prodüksiyon oldu, tam hakkını vermişler” dedi.



“Dünyanın her yerinde sahne alabileceğini düşündüğüm bir oyunla karşı karşıyayım”

Oyunun yazarı olan İskender Pala, “Ben genellikle kelimelere hükmederim, onları yan yana veya alt alta dizerek edebi eser meydana getiririm ama benim kelimelerime buradaki sanatçı arkadaşlar ruh vermiş, hayat katmışlar. Kağıt üzerindeki bir eseri, sahne üzerinde nasıl mükemmel olabileceğini gördüm. Daha önceki tiyatro tecrübelerim, daha önceki oyunlarımı aşan bir çalışma ve gayret gördüm. Bütün bu gayretin temelinde yatan şey oyuna özenmiş olmak, bunun da yanında oyuna gerekli yatırımların yapılmış olunması. Bu bakımdan sadece ekip değil, sadece sahne değil, sadece yazar değil aynı zamanda bu oyunun ortaya çıkmasına karar veren irade önemlidir. Bu irade ile birlikte yazar, oyuncu ve tiyatro harika bir eser çıkarmış. Ben dünyanın her yerinde sahne alabileceğini düşündüğüm bir oyunla karşı karşıyayım. Oyunu kendim yazdığım için değil, tiyatroyu iyi bildiğim için söylüyorum. Kocaeli’deki böyle bir oyun İstanbul’u, Ankara’yı aratmayacaktır” diye konuştu.



“Genel sanat yönetmeninden oyuncusuna, tüm arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum”

Oyunu çok beğendiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Alkışların sesinden, salondaki coşkudan seyircilerin oyunu beğendiklerini gördük. Sahnedeki oyuncular büyük heyecanla oyunu sahnelediler, büyük tutku ile oynadılar. Ben çok beğendim, oyuncularımız salonla da bütünleşti. Yoğun bir katılım da vardı. Gerçekten böyle bir oyunu sahnelemek zordur. Işığı, yeni teknoloji ve müziği bir araya getirmek gerçek bir performans. Genel sanat yönetmeninden oyuncusuna, tüm arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum. Gerçekten büyük bir iş çıkartılar. Ayrıca oyunun yazarı İskender Pala’yı da kutluyorum, eğer roman olmazsa ondan bir metin, metinden de oyun çıkmazdı. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık diyorum, hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“İskender Pala'nın yazdığı Kılıçarslan oyunu dünya prömiyeri”

Oyunu bir yıldır yapmayı planladığını söyleyen oyun yönetmeni Aydın Sigalı, “Pandemi koşullarından dolayı ileri tarihlere ötelemiştik. 2 ay boyunca yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandık. Çok sayıda oyuncu ve teknik kadro olduğu için biraz zorlandık. İskender Pala'nın yazdığı Kılıçarslan oyunu dünya prömiyeri. Bu coğrafyada yaşanmış olayları anlatıyor. Kahraman deyince karşımıza süpermanlar çıkmaya başlamıştı. Artık bu algı kırılmalı, bizim kendi öz kahramanlarımız var. Bir babanın VR gözlüğünün içine girerek Kılıçarslan’ın hikayesine tanık olması, gençlere hitaben yapılan bir çalışmaydı. Değişik bir atmosferde izlenen bir oyun oldu. Hülya Koçyiğit’inde oyunu izlemesi bizi onurlandı. Kendisi Türk sinemasının en önemli karakterlerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

