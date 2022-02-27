İskender Pala yazdı, Hülya Koçyiğit hayran kaldi 'Kılıçarslan' tiyatrosunun ilk gösterimi büyük alkış aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskender Pala yazdı, Hülya Koçyiğit hayran kaldi 'Kılıçarslan' tiyatrosunun ilk gösterimi büyük alkış aldı

İHA

Kocaeli'de seyirciyle buluşan 'Kılıçarslan' oyunu ilk gösterimi büyük alkış aldı. İskender Pala tarafından yazılan oyunun gösterimine, Hülya Koçyiğit'te katıldı.

İskender Pala yazdı, Hülya Koçyiğit hayran kaldi 'Kılıçarslan' tiyatrosunun ilk gösterimi büyük alkış aldı

Kocaeli’de seyirciyle buluşan 'Kılıçarslan' oyunu ilk gösterimi büyük alkış aldı. İskender Pala tarafından yazılan oyunun gösterimine, Hülya Koçyiğit’te katıldı.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu I. Kılıçarslan’ın kahramanlıklarını anlatmak amacıyla İskender Pala tarafından kaleme alınan 'Kılıçarslan' oyunu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ilk gösterimini yaptı. Aydın Sigalı’nın yönetmenliğinde sergilen tiyatro oyununa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, oyuncu Hülya Koçyiğit, İskender Pala ve seyirciler katıldı.

“İftihar ettim"
Oyunu muhteşem bulduğunu söyleyen Hülya Koçyiğit, “Bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimiz, bu toprakların nasıl vatanımız olduğunu bize hatırlatan bir tiyatroydu. Geçmişimizle, tarihimizle gurur duymamız gerektiğini bize hatırlatan, muhteşem kahramanlıkların olduğu, Türkler için değerlerin ne olduğunu, her şeyden önce vatan, adalet olduğunu hatırlatan bir eser seyrettik. Kocaeli Şehir Tiyatrosuyla gurur duydum ve iftihar ettim. Çok büyük bir prodüksiyon oldu, tam hakkını vermişler” dedi.

“Dünyanın her yerinde sahne alabileceğini düşündüğüm bir oyunla karşı karşıyayım”
Oyunun yazarı olan İskender Pala, “Ben genellikle kelimelere hükmederim, onları yan yana veya alt alta dizerek edebi eser meydana getiririm ama benim kelimelerime buradaki sanatçı arkadaşlar ruh vermiş, hayat katmışlar. Kağıt üzerindeki bir eseri, sahne üzerinde nasıl mükemmel olabileceğini gördüm. Daha önceki tiyatro tecrübelerim, daha önceki oyunlarımı aşan bir çalışma ve gayret gördüm. Bütün bu gayretin temelinde yatan şey oyuna özenmiş olmak, bunun da yanında oyuna gerekli yatırımların yapılmış olunması. Bu bakımdan sadece ekip değil, sadece sahne değil, sadece yazar değil aynı zamanda bu oyunun ortaya çıkmasına karar veren irade önemlidir. Bu irade ile birlikte yazar, oyuncu ve tiyatro harika bir eser çıkarmış. Ben dünyanın her yerinde sahne alabileceğini düşündüğüm bir oyunla karşı karşıyayım. Oyunu kendim yazdığım için değil, tiyatroyu iyi bildiğim için söylüyorum. Kocaeli’deki böyle bir oyun İstanbul’u, Ankara’yı aratmayacaktır” diye konuştu.

“Genel sanat yönetmeninden oyuncusuna, tüm arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum”
Oyunu çok beğendiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Alkışların sesinden, salondaki coşkudan seyircilerin oyunu beğendiklerini gördük. Sahnedeki oyuncular büyük heyecanla oyunu sahnelediler, büyük tutku ile oynadılar. Ben çok beğendim, oyuncularımız salonla da bütünleşti. Yoğun bir katılım da vardı. Gerçekten böyle bir oyunu sahnelemek zordur. Işığı, yeni teknoloji ve müziği bir araya getirmek gerçek bir performans. Genel sanat yönetmeninden oyuncusuna, tüm arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum. Gerçekten büyük bir iş çıkartılar. Ayrıca oyunun yazarı İskender Pala’yı da kutluyorum, eğer roman olmazsa ondan bir metin, metinden de oyun çıkmazdı. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık diyorum, hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İskender Pala'nın yazdığı Kılıçarslan oyunu dünya prömiyeri”
Oyunu bir yıldır yapmayı planladığını söyleyen oyun yönetmeni Aydın Sigalı, “Pandemi koşullarından dolayı ileri tarihlere ötelemiştik. 2 ay boyunca yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandık. Çok sayıda oyuncu ve teknik kadro olduğu için biraz zorlandık. İskender Pala'nın yazdığı Kılıçarslan oyunu dünya prömiyeri. Bu coğrafyada yaşanmış olayları anlatıyor. Kahraman deyince karşımıza süpermanlar çıkmaya başlamıştı. Artık bu algı kırılmalı, bizim kendi öz kahramanlarımız var. Bir babanın VR gözlüğünün içine girerek Kılıçarslan’ın hikayesine tanık olması, gençlere hitaben yapılan bir çalışmaydı. Değişik bir atmosferde izlenen bir oyun oldu. Hülya Koçyiğit’inde oyunu izlemesi bizi onurlandı. Kendisi Türk sinemasının en önemli karakterlerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi
YEREL HABERLER Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10'a ...
Gazeteci Güngör Arslan soruşturmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi (2) 
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan soruşturmasında 3 kişi ...
Gazeteci Güngör Arslan soruşturmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi 
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan soruşturmasında 3 kişi ...
Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubunda Gebze Tayfunspor şampiyon
YEREL HABERLER Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubunda Gebze Tayfunspor ...
Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından ...
2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldürülmüştü, 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldürülmüştü, 4 ...
Tavşantepe’de tansiyon düşmüyor Bu kez de evin camları indirildi, eşyalar sokakta yakıldı
YEREL HABERLER Tavşantepe’de tansiyon düşmüyor Bu kez de evin ...
Yürüyüş yolunun yeni yüzü beğeni topluyor
YEREL HABERLER Yürüyüş yolunun yeni yüzü beğeni topluyor
Öngörülebilir hastalıklara karşı 732 okulda önlem alındı
YEREL HABERLER Öngörülebilir hastalıklara karşı 732 okulda önlem ...
İşçilerin malzeme depoladıkları kulübe alev alev yandı
YEREL HABERLER İşçilerin malzeme depoladıkları kulübe alev alev ...
Milli takım, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Kocaeli’de hazırlanıyor Eray Şamdan: "Zirveye çıkarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Milli takım, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na ...
Prof. Dr. Çifci: Yakın geleceğin enerji kaynağı gaz hidrat  
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çifci: Yakın geleceğin enerji kaynağı gaz ...
Bu kafede birlikte hayata atılıyorlar Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Down Cafe'de 5 özel genç çalışıyor
YEREL HABERLER Bu kafede birlikte hayata atılıyorlar Kocaeli’nin ...
Gölcük’te öğrencilere kariyer eğitimi
YEREL HABERLER Gölcük’te öğrencilere kariyer eğitimi
Kampüste Bi’ Mola günleri başlıyor
YEREL HABERLER Kampüste Bi’ Mola günleri başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hereke halısı ve el yazması Kuran-ı Kerim takdim edildi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hereke halısı ve el yazması ...
Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ...
Körfezli şampiyonlardan Başkan Söğüt’e ziyaret
YEREL HABERLER Körfezli şampiyonlardan Başkan Söğüt’e ziyaret
1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkmış
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü komşu kavgası, sosyal medyada ...
Adil Karaismailoğlu: "Başkaları gibi, altı benzemezle çıkar ortaklığı peşinde koşmuyoruz"
YEREL HABERLER Adil Karaismailoğlu: "Başkaları gibi, altı benzemezle ...
Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: "Siz söndürün, biz yakacağız" Dün gece 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı mahallede tansiyon yeniden yükseldi
YEREL HABERLER Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin ...
Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye, kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye, 2023 yılında uzaya göndereceğimiz TURKSAT-6A uydumuzla birlikte kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasına girmiş olacak" "Vatanımıza, milletimize yaptığımız hizmet, maalesef yasal yolları kullanmaya çalışan bazı dış mihraklar tarafından engelleniyor"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye, kendi uydusuyla ...
Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, BAŞKEM üyeleriyle buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.