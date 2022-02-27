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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9. kez Türkiye şampiyonu oldu, gözü dünya şampiyonluğunda

İHA

9. kez Türkiye şampiyonu oldu, gözü dünya şampiyonluğunda

Wushu kung fu milli sporcusu Mehmet Demirci, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda ipi göğüsleyerek 9. şampiyonluğunu elde etti. Uluslararası branşlarda da şampiyonlukları ve ikincilikleri bulunan milli sporcunun hedefi, uluslararası şampiyonalarda daha fazla madalya kazanmak.
Kocaeli'de yaşayan wushu kung fu milli sporcusu Mehmet Demirci, geçtiğimiz günlerde yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 9. şampiyonluğunu elde etti. Uluslararası organizasyonlarda da şampiyonlukları ve ikincilikleri bulunan milli sporcunun en büyük hedefi ise uluslararası organizasyonlarda daha fazla yarışmak ve ülkesini daha iyi şekilde temsil etmek. Zaman zaman sponsor desteği bulamadığından dolayı organizasyonlardaki masraflarını kendi cebinden karşılayan Demirci, sporculuğunun yanı sıra bir özel eğitim merkezinde özel çocuklara eğitmenlik yapıyor. 25 yaşındaki sporcu, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Karakuşak Spor Kulübü’nde çalışmalarını ve hazırlıklarını sürdürüyor.

"En yakın arkadaşımla finale kaldık"
Son katıldığı organizasyonun kendisi için özel olduğunu ifade eden Mehmet Demirci, "2022 Türkiye Wushu Şampiyonası Antalya Kemer'de düzenlendi. 52 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Bu maçın benim için çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü kulüp arkadaşım, en yakın arkadaşım ile finale kadar kalma başarısını gösterdik. Bu hem Kocaeli şehri için hem de kendi adımıza çok büyük bir başarıydı. Çünkü Türkiye’de neredeyse bunu başarabilen hiçbir kulüp yok diyebilirim. Bırakın kulübü, il bile yok diyebilirim. Bu yüzden bu şampiyona bizim için çok önemliydi” dedi.

"Yeri geliyor cebimizden veriyoruz"
Bazı organizasyonlara giderken maddi anlamda sıkıntı yaşadığını ifade eden Demirci, "Şampiyonalara giderken maalesef herhangi bir sponsor desteğimiz yok. Herhangi bir sponsorumuz da yok. Bu konu hakkında çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Yeri geliyor cebimizden veriyoruz, ailemizden destek alıyoruz. İnşallah bundan sonra sponsor konusunda zorluklar çekmeyiz" diye konuştu.

"İstiklal Marşı'mızı tekrar tekrar okutmak istiyorum"
En büyük hedefinin uluslararası platformlardaki başarılar olduğuna değinen Demirci, "Bundan sonraki en büyük hedefim 2017’deki gibi ülkemizi uluslararası platformda en zirvede temsil etmek. İstiklal Marşı'mızı okumak ve tüm dünya ülkelerinin olduğu organizasyonlarda tekrar tekrar okutmak. Bunu bir kez başardım ve bundan sonra da başarmak istiyorum. Yaşımın ve gücümün yettiği yere kadar bunu başarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Mehmet’te şampiyon olma mayası vardı"
Mehmet Demirci’nin antrenörlüğünü yapan Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü antrenörü Eren Koç ise "Mehmet, 2011’de ilk yanımıza geldiğinde daha çocuktu. O zamanlar onda ışığı gördüm. ‘Mehmet, sen şampiyon olacaksın’ dedim. 3 ay içinde bunu gösterdi. O zamandan bugüne kadar Mehmet’e çok farklı bir ilgi gösterdik. Şampiyon olma mayası vardı onda. O da zaten yanıltmadı. Uluslararası platformlarda şu an Türkiye’nin en iyi sporcularından bir tanesi. Mehmet’in peşinden gelen sporcularımız da var. Onlar da Mehmet ağabeylerini örnek alıyor. Onlar da inşallah ilerleyen zamanda ulusal alanda bize çok sayıda madalya getirecekler" dedi.

"Bizim tek hedefimiz çocuklar"
Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve kollamak için spor ahlakının önemini vurgulayan Eren Koç, "Amacım; dışarıda çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, telefon ortamından, bilgisayar ortamından uzaklaştırıp wushu kung fuyu öğretmek. Disiplin kısmını öğretmek istiyoruz. İyi birey yapmak istiyoruz. Okullarında başarı elde etmelerini istiyoruz. Benim toplam 5 milli sporcum beden eğitimi öğretmenliği okudu. Şu an 4 sporcum da beden eğitimi öğretmenliği okuyacak inşallah. İyi bir gelecek sağlamak istiyoruz çocuklara. Bizim tek hedefimiz çocuklar" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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