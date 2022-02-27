TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 5 - Kardemir Karabükspor:1

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TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 51 mağlup etti.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim

Hakemler: Tolga Sancak xx, Mürvet Yavuztürk xx, Emre Aslan xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Hasan Genç xx, Efe Karaoğlu xxx, Mehmet Tosun xx (Abdulkadir Sönmez dk. 73 xx), Melih İnan xxx, Melih Alcu xx, Mert Somay xxx (Muhammed Enes Yılmaz dk. 81 ?), Ramazan Özkabak xxx, Barış Bozdilki xx (Burak Evren dk. 67 xx), Tayfun Kırca xx (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 67 xx), Sercan Uslu xx (Kemal Kazan dk. 73 xx)

Kardemir Karabük: Halit Tokur x, Hasan Fehmi Tuna x (Olcay Toplu dk. 22 xx), Doğukan Sabih Toksöz xx, Muhammed Emin Acar x (Yasin Pınarbaşı dk. 46 x), Melih Berat Arslan xx, Serkan Sıkılmaz xx, Ahmet Enes Karataş x, Davut Çetinkaya x (Mikail Efe Kartal dk. 46 x), Mustafa Akca xx, Seyithan Kaba xx (Emir Türkölmez dk. 79), Uğurcan Yasin Tabak xx

Goller: Mert Somay (dk. 12, 70), Melih İnan (dk. 52 79 ve 90) (Belediye Derincespor), Mustafa Akca (dk .65) (Karabükspor)

Kırmızı kart: Halit Tokur (dk. 16) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Ramazan Özkabak (Belediye Derincespor)

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