Milletvekili Cemil Yaman'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

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– AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın 85 yaşında hayatını kaybeden babası Bahri Yaman'ın cenazesi, Dilovası'nda toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybeden Cemil Yaman için Orhangazi Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, bazı ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Bahri Yaman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçede bulunan merkez mezarlığına defnedildi.

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