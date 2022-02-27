Dolaptan düşen silah ateş alınca yaralandı 

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, Sebahat Durmuş (26) iddiaya göre dolabın rafından çocuğunun defterlerini almak isterken yere düşen tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Olay bugün öğleden sonra Gölcük Yeni Mahalle Marmara Caddesi´ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sebahat Durmuş dolabın rafından çocuğunun defterlerini almak isterken rafta bulunan tabanca yere düştü. Ateş alan tabancadan çıkan mermi Sebahat Durmuş´un karnına isabet etti. Sebahat Durmuş kanlar içerisinde kalırken, yakınları durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. Durmuş, eve gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sebahat Durmuş, burada yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Durmuş´un hastaneye sevki sırasında acil servisin önünde toplanan yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-02-27 18:33:27



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