Murat Parlak: “Bizi bu ligde yenebilecek takım yok” “Tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımıyız”

TFF 3.Lig’de Kardemir Karabükspor’u 51 mağlup eden Belediye Derincespor’un teknik patronu Murat Parlak, “Bizi bu ligde yenebilecek takım yok. Ayrıca tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımıyız” dedi.

TFF 3.Lig 3.Grup’ta ev sahibi ekibin 51 galibiyetiyle neticelenen Belediye Derincespor Kardemir Karabükspor maçının ardından Derince’nin teknik patronu Murat Parlak değerlendirmede bulundu. Parlak, “Rakibi çok ciddiye almıştık. Hafta içi maçını izlemeye gittim. Rakibimize çok saygı duyduk. Tarihine, köklerine… Çok özel bir kulüp. Maalesef bu durumlarda. Biz de üzülüyoruz ama doğru yapılanma ve doğru planlamanın önemini de bir yandan anlıyoruz. Rakibin bir önemi yoktu. İç sahadaki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Kazandık. Mutluyuz. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah sonu da iyi olacaktır” dedi.



“Kırmızı kart bizim oyun planımızı da bozdu”

Rakip kalecinin 16.dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyun planlarındaki değişikliğe dair soruları yanıtlayan teknik direktör Murat Parlak, “Erken kırmızı kart bizi de etkiledi. Oyuncuların oyundan düştüğünü düşünüyorum. On dakika kadar oyun durdu. Tempo düştü. Yüksek tempoda oynamaya alışkın bir takımız. Tempoyu zaman zaman yükseltmek istedik. Bugün 51 bitti. Çok daha farklı bitebilirdi. Öyle böyle goller kaçırmadık. İnşallah onlar başka maçta gol olur. Birçok anlamda iyiyiz” diye konuştu.



“Tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımıyız”

Ligde rakiplerin birbiriyle oynamasına vurgu yapan Parlak, “Tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımıyız. Yediğimiz gole o sebeple çok üzüldüm. En az gol yiyen takım Kırıkkale’ydi. Onlar 4 tane yedi ve şu an en az gol yiyen takım biziz. Bunu çok değerli buluyorum. Takım savunmasının, savunma organizasyonumuzun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Rakamlara çok takılmam ama organizasyon anlamında bizim için de, kulübümüz için de değerli. İnşallah sezon sonuna kadar sürdürürüz. Öyle bir amacımız da var. Gol yememek önemli. Gol attığımız sürece de herkesi yenebileceğimizi görüyoruz. Playoff’a yaklaştık. Daha da yaklaşacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. Rakipler sürekli birbiriyle oynuyor zaten. Önümüz çok açık. Bizim için lig yeni başlıyor. Her şey yeni başlıyor” ifadelerini kullandı.



“Bizi bu ligde yenecek takım yok”

Oyuncuların performansları ve gelecek hafta gidecekleri zorlu Orduspor deplasmanına da değinen Murat Parlak şu sözleri kaydetti: “Haftaya Ordu’ya gideceğiz. Her maç zor. Ama bizi bu ligde yenecek takım yok. Çok güvenliyiz. Takımıma çok güveniyorum. Özellikle Ordu maçından önce söylüyorum. Bu ligde bizi hiçbir takım yenemez. Ordu’da bunu da göstereceğiz. İddialıyız. Kimle oynarsak oynayalım her maçı kazanmak için oynuyoruz. Oyuncularım çok istiyorlar. Çok gol atmak istiyorlar. Çok kolay goller kaçırıyorlar. Israr ettik, devam etmelerini istedik. Gollerin geleceğini söyledik. Geldi. Daha da farklı olabilirdi. Melih için de, Somay için de iyi oldu. Gol atamayan oyuncularımız da bir dahaki maçlarda bu golleri atacaklardır.”

