Miraç Kandilinde camiler dolup taştı

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– Miraç Kandili’nde Kocaelili vatandaşlar camilere akın etti.

Kocaelili vatandaşlar Miraç Kandili sebebiyle akşam namazından sonra Fevziye ve Yeni Cuma Camine akın etti. Miraç Kandilinde Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerif okunarak dualar edildi. Vatandaşlar avuçlarını semaya açarak birlikte dua etti.

Okunan Mevlidi Şerifin ardından hep birlikte yatsı namazı kılındı.

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