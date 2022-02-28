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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne Şehir ile hastalıkları düzeliyor

İHA

Anne Şehir ile hastalıkları düzeliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir programı kapsamında spor ve sağlıklı yaşamla tanışan İnayet Parmaksız, "Düzenli spor egzersizleriyle diyabet hastalığımın tedavisinde olumlu gelişmeler oldu" dedi.
Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülüyor. Her yaştan anneye hayatın içinde nefes alanları açan Anne Şehir; kadın, aile ve çocuklara hizmet veriyor. Bu faaliyetlerden faydalanan İnayet Parmaksız, "2013 yılında onkoloji hastası olduğumu öğrendim ve diyabet hastalığım ortaya çıktı. Bu hastalıklarla beraber vücudumda ağrılar meydana geldi. Kolumda, sırtımda ve omuzumda ağrılar oluştu. Doktorlarımızın tedavisi ve beslenme alışkanlığımın düzene girmesi ve Anne Şehir’de yaptığımız düzenli spor egzersizleriyle diyabet hastalığımın tedavisinde olumlu gelişmeler oldu. Vücudumdaki ağrıların, ödemin zaman içinde normale indiğini fark ettim. İyi ki varsın Anne Şehir, sizlerin vesilesiyle bütün anneleri spora davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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