Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada



Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı. Kadın, bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Kadının koştuğunu gören çevredekiler de çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Dönmez Sokak'ta meydana geldi. Başıboş bırakılan tasmalı köpeği, kaldırımda yürüyen kişi sevdi. Köpek, daha sonra koşmaya başlarken, kucağında çocuk olan kadının üzerine doğru atladı. Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Korktuğu sanılan kadının koştuğunu gören 2 kişi, çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı. Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla kadına doğru koştu. Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi'nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-02-28 13:00:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.